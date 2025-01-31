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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ازالة منزل كوبرى الجيزة تجاه عباس .. تفاصيل

كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
مصطفى الرماح
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لامتداد شارع الهرم في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبري عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد في الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة مترو ميدان الجيزة لمدة 6 سنوات بداية من 1 فبراير المقبل. 

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدني المؤدي لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة مما يستلزم الغلق الكلي لامتداد شارع الهرم في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبري عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد في الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو اعتبارًا من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 1/2/2025م وحتى انتهاء فترة الأعمال لمدة 6 سنوات. 

وتجرى إدارة المرور تحويلات مرورية أمام حركة السيارات كالتالي:

تحويلات مرورية: 

- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة إبن شريك وإستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد وإستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.

- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم، سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة إتجاه مسطح نفق عباس وإستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.

- حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدني وميدان الجيزة وترغب في استكمال السير اتجاه كوبري عباس ومناطق المنيل، وسيتم النزول من منزل كوبري الجيزة المعدني، واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهي الدين بركات، ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهي الدين بركات، واستكمال السير حتى نفق عباس، ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدي إلى كوبري عباس ومناطق المنيل.

-  الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شارع الهرم الإدارة العامة لمرور الجيزة ميدان الجيزة كوبري عباس

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