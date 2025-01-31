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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد طرح الموسم الثالث من squid game

squid game
squid game
نجلاء سليمان
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كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل squid game الذي انتهى عرض موسمه الثاني منذ أيام. 

تطرح نتفليكس الموسم الثالث من squid game يوم 27 يونيو المقبل وتستكمل حلقاته أحداث الجزء الثاني المثيرة. 

حقق مسلسل Squid Game أكثر من 126 مليون مشاهدة خلال 11 يوم عرض عبر منصة نتفليكس العالمية محققا رقم قياسي جديد. 

تفوق المسلسل الكوري Squid Game على منافسه موعد مع الماضي واحتل صدارة قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس. 


 

الموسم الثاني من Squid Game أو لعبة الحبار يشهد العودة إلى مسابقة الألعاب الأخطر على الإطلاق، بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول عام 2021. 

وكشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من  Squid Game "لعبة الحبار" الأشهر والأكثر مشاهدة عالميًا؛ تحت عنوان "دوامة لا تنتهي". 

يعود بطل Squid Game "سونغ جي هون" (لي جونغ جاي) إلى ميدان المعركة، محمّلًا بعزيمة قوية لمواجهة "زعيم المُقنّعين" (لي بيونغ هون). 

نتفليكس Squid Game لعبة الحبار

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