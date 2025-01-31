انفصال المخرجة بتول عرفة وزوجها هاني الطمباري

أعلنت المخرجة بتول عرفة انفصالها عن زوجها الممثل هاني الطنباري بعد حوالي عام ونصف من الزواج.





وكتبت بتول عرفة عبر فيسبوك: "تم الإنفصال رسمياً بينى و بين زوجى هانى الطمباري وربنا يوفق كل واحد فينا فى حياته اللى اختارها إن شاء الله".





احتفلت المخرجة بتول عرفة، لبعقد قرانها على الفنان هاني الطمباري، في يوليو 2023 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء.





وشهد عقد القران، حضور نجوم كثر، أبرزهم الفنان رامي الطمباري شقيق العريس، وأيضا: (إلهام شاهين، سامي مغاوري، أشرف زكي، كارول سماحة، بدرية طلبة، محمد جمعة، المخرج خالد جلال، إيهاب فهمي، مصطفي شوقي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، محمد عبد الرحمن، مصطفى أبو سريع، سهر الصايغ، آيتن عامر، محمد نور، مجدي كامل، شيماء سيف، حنان مطاوع، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، محمد نور).







وكان طرح مؤخرا كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد.





جاءت أغنية "جدة" باللهجة السعودية وقامت موسيقياً على ايقاع "الخبيتي" الذي يُعد من الفنون الشعبية القديمة في المملكة العربية السعودية، وشكل اللحن تكاملاً مع التوزيع الموسيقي الذي جمع بين عدة آلات موسيقية ساعدت أيضاً في ضبط القالب اللحني للأغنية.





على صعيد النص الغنائي، جمع النص بين الحب والغزل بعروس البحر الأحمر مدينة جدة التي تُعتبر من أقدم المُدن، وقدم النص صوراً شعرية للتأكيد على حب أبناء جدة لمدينتهم التي يشهد لها التاريخ، حيث أن الإنسان دائماً مُرتبط بأرضه وأصله وحبه الكبير لمدينته، وهذا ما جسدته أغنية جدة حيث ينبض العشق بقلب كل مُحب لهذه المدينة العريقة.





صُورت أغنية "جدة" على طريقة الفيديو كليب في مدينة جدة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، واستغرق التصوير يومين بين أكثر من موقع جغرافي مثل جدة البلد القديمة والكورنيش والمارينا ومنطقة اليخوت.





تدور فكرة كليب "جدة" حول ربط نجاح فنان مع قصة مدينة جدة، حيث يعود الفنان بالذاكرة الى مرحلة الطفولة أي فلاش باك، وتظهر هنا شوارع جدة القديمة وجدة البلد، ونقل صورة الفن العمراني والأجواء التراثية، ومن ثم مرحلة الحاضر حيث التطور والنهضة لمدينة جدة وتصوير المعالم الحديثة والمصانع وجميع المناطق الحديثة والعصرية.





قدمت المخرجة بتول عرفة مع بداية عام ٢٠٢٥، عدد من الكليبات منها كليب "متشرحش" للمطربة سيرا و كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وكليب جدة هو ثالث أعمالها في العام الجديد.





قدمت بتول عرفة على مدار مشوارها في تقديم الكليبات ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من النجوم والنجمات منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة و مصطفي قمر و خالد سليم و محمد نور.