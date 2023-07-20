صور جديدة من عقد قران المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري

احتفلت المخرجة بتول عرفة، ليلة أمس، بعقد قرانها على الفنان هاني الطمباري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء.

وشهد عقد القران، حضور نجوم كثر، أبرزهم الفنان رامي الطمباري شقيق العريس، وأيضا: (إلهام شاهين، سامي مغاوري، أشرف زكي، كارول سماحة، بدرية طلبة، محمد جمعة، المخرج خالد جلال، إيهاب فهمي، مصطفي شوقي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، محمد عبد الرحمن، مصطفى أبو سريع، سهر الصايغ، آيتن عامر، محمد نور، مجدي كامل، شيماء سيف، حنان مطاوع، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، محمد نور).

رسالة آيتن عامر لـ بتول عرفة

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى بتول عرفة قبل فرحها، كما نشرت صورة معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت أيتن عامر: "طبعا انتى فاكرة الصورة دى فين وامتى ، دى بعد فرحى ساعة ما حضرتك وكل صحابنا القريبين قررتوا بعد الفرح ما خلص تطلعوا تقعدوا معايا عشان تتعشوا ، النهاردة بقا ده فرحك انتى و اتمنى انك تردى العزومة ، ابعتى رقم السويت على الواتس اب عشان بعد الفرح اطلع اتعشي معاكوا مبروك يا توتى يا أحلى عروسة ربنا يسعدك انتى وعريسك و يكتبلكوا الخير".

أحدث أعمال بتول عرفة

في أخر عام 2022، طرحت الفنانة كارول سماحه كليبها الجديد «مغرم بمين» من إخراج بتول عرفة فى خامس تعاون بينهما.

وجاء التعاون الخامس بين كارول سماحة وبتول عرفة بعد سلسلة من النجاحات المختلفة التى قدمها الثنائى من قبل وكان أبرزها كليب ياشباب ويابنات و إجازة وbon voyage وكليب شكراً.

كليب مغرم بمين من كلمات وألحان نبيل خوري ومدير التصوير حسام حبيب ومن إخراج بتول عرفة.

عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري

عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري