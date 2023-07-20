عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من عقد قران المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري

عقد قران بتول عرفة
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري

احتفلت المخرجة بتول عرفة، ليلة أمس، بعقد قرانها على الفنان هاني الطمباري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء. 

وشهد عقد القران، حضور نجوم كثر، أبرزهم الفنان رامي الطمباري شقيق العريس، وأيضا: (إلهام شاهين، سامي مغاوري، أشرف زكي، كارول سماحة، بدرية طلبة، محمد جمعة، المخرج خالد جلال، إيهاب فهمي، مصطفي شوقي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، محمد عبد الرحمن، مصطفى أبو سريع، سهر الصايغ، آيتن عامر، محمد نور، مجدي كامل، شيماء سيف، حنان مطاوع، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، محمد نور). 

 

رسالة آيتن عامر لـ بتول عرفة

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى بتول عرفة قبل فرحها، كما نشرت صورة معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت أيتن عامر: "طبعا انتى فاكرة الصورة دى فين وامتى ، دى بعد فرحى ساعة ما حضرتك وكل صحابنا القريبين قررتوا بعد الفرح ما خلص تطلعوا تقعدوا معايا عشان تتعشوا ، النهاردة بقا ده فرحك انتى و اتمنى انك تردى العزومة ، ابعتى رقم السويت على الواتس اب عشان بعد الفرح اطلع اتعشي معاكوا مبروك يا توتى يا أحلى عروسة ربنا يسعدك انتى وعريسك و يكتبلكوا الخير".

 

أحدث أعمال بتول عرفة 

في أخر عام 2022، طرحت الفنانة كارول سماحه كليبها الجديد «مغرم بمين» من إخراج بتول عرفة فى خامس تعاون بينهما. 

وجاء التعاون الخامس بين كارول سماحة وبتول عرفة بعد سلسلة من النجاحات المختلفة التى قدمها الثنائى من قبل وكان أبرزها كليب ياشباب ويابنات و إجازة وbon voyage وكليب شكراً.

كليب مغرم بمين من كلمات وألحان نبيل خوري ومدير التصوير حسام حبيب ومن إخراج بتول عرفة.

عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
عقد قران بتول عرفة وهاني الطمباري
بتول عرفة المخرجة بتول عرفة هاني الطمباري رامي الطمباري عقد قران بتول عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

اقتحام سفارة السويد ببغداد وإشعال النار فيها | شاهد

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد تتويج الأهلي بالدوري.. شاهد أول ظهور لطاهر محمد طاهر برفقة عائلته

موضوعات متعلقة

رقاصة .. شقيقة ريم طارق تشن هجوما على حسن شاكوش

في ذكراه.. سر خلاف محمد رشدي مع عبد الحليم حافظ

وفاة الشاعر الغنائي أحمد شعير بعد صراع مع المرض

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

الجمهور يتساءل .. رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش وأحمد الفيشاوي

حملة علشان ولادكم .. احسبوها صح| سميحة أيوب: التعليم يحمي الإنسان للأبد

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

سحر وجمال في سماء مصر .... اقتران رباعي فريد وبديع الليلة

نصائح لسلامة الأجهزة المنزلية في الحر الشديد

حدث ليلا | رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي .. وهذا موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

احذر.. فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

سجل 1,851 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ