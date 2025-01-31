أخبار التكنولوجيا| إصلاح ثغرة خطرة بتطبيق واتساب على هواتف آيفون.. وكل ما تريد معرفته عن تطبيق Deepseek المثير للجدل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

كل ما تريد معرفته عن تطبيق Deepseek المثير للجدل

في الفترة الأخيرة، شهدنا ظهور العديد من التطبيقات التي تهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة في عالم التكنولوجيا، لكن قليل منها أحدث جدلا كما فعل تطبيق Deepseek، وهو يعد أحد أبرز المواضيع على الساحة التقنية اليوم، في هذا التقرير، سنوضح كل ما تحتاج معرفته عن Deepseek، من ميزاته إلى المخاوف التي أثارها.



منصة Threads تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد المستخدمين

حققت خدمة ثريدز Threads، التابعة لشركة "ميتا" Meta نموا ملحوظا، حيث اجتذبت المزيد من المستخدمين في وقت تزداد فيه المنافسة في عالم تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

هجوم خطير.. هاكرز يستهدفون آلاف المواقع على WordPress بتحديثات مزيفة

اكتشف الباحثون الأمنيون حملة قرصنة واسعة النطاق تستغل إصدارات قديمة من WordPress والإضافات المرتبطة بها لاختراق آلاف المواقع الإلكترونية، وتهدف هذه الحملة إلى خداع الزوار لتنزيل برامج ضارة قادرة على سرقة كلمات المرور والمعلومات الشخصية من مستخدمي أنظمة ويندوز وماك.

جوجل تساعد مستخدمي أندرويد في اختيار تطبيقات الـ "VPN" الموثوقة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق شارة التحقق “Verified” لتطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، على متجرها بلاي، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستخدمين في الوصول إلى خدمات موثوقة.





10 ميزات مبتكرة في هواتف سامسونج Ultra تفضّلها عن منافسيها

تستمر سلسلة هواتف سامسونج ألترا Samsung Ultra، في دفع حدود الابتكار في عالم الهواتف الذكية، حيث تقدم تقنيات متطورة وميزات استثنائية تميزها عن باقي المنافسين، من الشاشات العملاقة إلى أنظمة الكاميرا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

أفضل هواتف ذكية مزودة ببطاريات السيليكون والكربون

تسير صناعة الهواتف الذكية بسرعة نحو استخدام بطاريات السيليكون والكربون التي توفر كثافة طاقة أعلى، سرعات شحن أسرع، وموثوقية أطول، مقارنة مع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية.

لإصلاح ثغرة خصوصية.. واتساب يطلق تحديثا هاما لـ آيفون

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، الذي يعتبر من بين أكثر منصات المراسلة أمانا في الوقت الحالي، تحديثا هاما لإصلاح ثغرة كبيرة تتعلق بالخصوصية في ميزة عرض الصور والفيديوهات لمرة واحدة على نظام iOS، كانت الثغرة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الصور والفيديوهات التي كان من المفترض أن تختفي بعد عرضها مرة واحدة، مما يهدد الهدف الرئيسي للميزة.





المعركة تشتعل بين سامسونج وأبل.. Galaxy S25 Ultra يتحدي iPhone 16 Pro Max

تستمر المنافسة الشرسة بين سامسونج و أبل في سعيهما للهيمنة على سوق الهواتف الذكية، مع إطلاق كلا الهاتفين الرائدين الجديدين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max، كلا الجهازين يمثل قمة التكنولوجيا من كل من العلامتين التجاريتين، حيث يعتمدان على الذكاء الاصطناعي المتطور وابتكارات في الكاميرا لتعزيز تجربة المستخدم، ولكن أيهما يتفوق في النهاية؟.