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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإجراء يوم السبت .. ترامب يكرر تهديده بفرض التعريفات ضد كندا والمكسيك

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
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كرر الرئيس الأمريكي تهديده بفرض تعريفة على الواردات من كندا والمكسيك ، قائلاً إنه سيتم تقديمه يوم السبت.

في حديثه إلى المراسلين في المكتب البيضاوي ، قال إن التعريفات ستبدأ بنسبة 25 ٪ و "قد ترتفع أو لا ترتفع مع مرور الوقت".

كما كرر التهديدات بفرض تعريفة جديدة على البضائع من الصين ، مشيرة إلى دورها في تجارة الفنتانيل ، وعلى بلدان البريكس.

وقال رئيس الوزراء في كندا، جوستين ترودو، إن كندا ستستجيب على الفور بسلسلة من التدابير المضادة القوية إذا تقدم دونالد ترامب بتهديد لفرض التعريفة الجمركية.

وكان ترامب قد كرر مسبقا تهديده بفرض تعريفة على الواردات من كندا والمكسيك التي ستبدأ بنسبة 25 ٪ و "قد ترتفع أو لا ترتفع مع مرور الوقت".

ورد ترودو ، في تصريحات لاجتماع مجلس استشاري عن العلاقات بين كندا والولايات المتحدة: إذا اختار الرئيس الأمريكي تنفيذ أي تعريفة ضد كندا ، فنحن على استعداد للرد - استجابة هادفة وقوية ولكنها معقولة.

وأضاف ترودو: "هذا ليس ما نريده ، ولكن إذا تقدم إلى الأمام ، فسوف نتصرف أيضًا".

الرئيس الأمريكي المكتب البيضاوي كندا والمكسيك

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