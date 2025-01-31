استعداداً لمباراة بيراميدز …وصول حافلة الزمالك إلى ستاد الدفاع الجوي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الدفاع الجوي، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.



كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.