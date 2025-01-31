عبد الرحيم كمال في معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا

أعلن الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال عن تواجده غدا السبت ١ فبراير في ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في مؤسسة محمد بن راشد ليتحدث عن مسيرته بين الادب والسيناريو والتي يشارك فيها إلى جانب الكاتب الكبير الروائي إبراهيم عبدالمجيد، ويديرها ويحاورهم الناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله.

يذكر أن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال انتهى من كتابة حلقات مسلسل " قهوة المحطة" الذي يشارك في موسم رمضان المقبل.

المسلسل من إخراج إسلام خيري ويقوم بالبطولة النجوم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وهالة صدقي ورياض الخولي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وضياء عبدالخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان واحمد ماجد،

تدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول جريمة قتل يتعرض لها احد ابطال العمل الذي يعرض في ١٥ عشر حلقة وهو من انتاج شركة سينرجي .