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وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني ويؤكد تضامن مصر الكامل للبنان الشقيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني ويؤكد تضامن مصر الكامل للبنان الشقيق

وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني
وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني
علي صالح
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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في بيروت مع غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يوم الجمعة.

وأكد الوزير عبد العاطي وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية. 

كما أعرب عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

وأبرز وزير الخارجية ما تجسده انطلاقة عهد الرئيس جوزيف عون من فرصة لتعزيز دور المؤسسات الوطنية، دون إقصاء لأي مكون لبناني بما يسهم في تحقيق التوافق الوطني اللازم لإنجاح المرحلة الجديدة، مشددًا على تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة.

بيروت بشارة بطرس الراعي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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