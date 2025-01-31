رئيس حزب الإصلاح والنهضة: اقتلاع شعب من أرضه عنصرية ولى عهدها

علق الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على اقتراح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يمثل خرقا كبيرا للقانون الدولي، قائلًا: «عهد الاستعمار ولى والقضية الفلسطينية هي قضية كل العرب ومصر موقفها ثابت ولن يتغير».

وأكد عبد العزيز، من خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اقتلاع شعب من أرضه يمثل نوعًا من العنصرية التي ولى عهدها، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الدولة المصرية لها موقف ثابت منذُ بداية الأزمة، فهي مناصرة الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له، مشيرا إلى أن إجلاء شعب وتدميره، مخالف للقانون الدولي الإنساني والقانوني والشعبي، والمقررات الشرعية الدولية، والشعب المصري لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من مخطط التهجير مبكرًا، وموقف القيادة السياسية المصرية واعٍ لهذه المخططات ومقاوم لأقصى درجة وكل ذلك يأتي لمصلحة الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.