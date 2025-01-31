البيض والدواجن| وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين على الهواء قبل رمضان

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل جديدة عن تعامل الدولة مع أسعار البيض والدواجن قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن فتحنا باب استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، مضيفا أن رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة.

فتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار

وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن فتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، وسعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة.



وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات.



وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة سمحت باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن.

وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.



وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن قررنا تذليل كافة العقبات التى تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع فى الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، وإقبال المربيين على التربية والإنتاج.

