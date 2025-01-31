أيمن يونس يكشف عن سبب خسارة الزمالك أمام بيراميدز

كشف أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد، خروج عبد الله السعيد أدى إلى انهيار وسط الملعب، والفارق ظهر وانهارت شخصية الزمالك".

وتابع: "منطقة أحمد فتوح كل اللاعبين تتحرك بها، أخطاء دفاعية قاتلة وتحديدًا الونش، والعلاقة الدفاعية مع محمد عواد حارس المرمى أضعف ما يمكن، وتبديلات جروس دائمًا تكون متأخرة وغير مؤثرة".

وأتم: "تفوق مدرب بيراميدز بأسلوبه وتبديلاته، قدموا شوط ثاني رائع ويستحقون الفوز، والزمالك قدم أسوأ شوط في الدوري هذا الموسم".