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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طول عمري نجمة لـ نانسي عجرم تتجاوز الـ 400 ألف مشاهدة فى 24 ساعة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
أحمد البهى
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تمكنت أغنية “ طول عمري نجمة ” للفنانة نانسي عجرم من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة عبر موقع يوتيوب . 

وحققت أغنية “ طول عمري نجمة ” ، نسب مشاهدة عالية ، حيث تخطت حاجز الـ 400 الف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .

أغنية طول عمرى نجمة من غناء نانسي عجرم ومن كلمات هاني عبد الكريم ومن الحان محمد رحيم .

حقيقة طلاق نانسي عجرم :

بعد التكهنات التي رافقت إصدار أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”، والتي تضمنت مشهد توقيع أوراق الطلاق، خرجت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.

ونشرت نانسي عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو قصير من الكليب، معلقة:
“هذه ليست مجرد أغنية! إنها لمحة عن الواقع الذي يواجهه عدد لا يحصى من الناس، على الرغم من أنها ليست قصتي، إلا أنها تستحق المشاركة”.

وكانت قد علقت نانسي عجرم على أنباء انفصالها من زوجها فادي الهاشم، التى انتشرت خلال الأيام الماضية بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وقالت نانسي عجرم خلال لقائها مع قناة mtv ، إن العالم أصبح يهتم فقط بالزواج والطلاق وكأنه شيء ضروري.

واستكملت نانسي عجرم: أنها تخلت عن كل شيء مقابل حريتها ومقابل كونها إمرأة ودائما عندها كيان وان مهما حدث لم يكسرها شيء.

نانسي عجرم محمد رحيم طول عمري نجمة

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