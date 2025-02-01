أعلنت محافظة الوادى الجديد عن توفير الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ البيع بالمدن والقرى، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وذلك تحت توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أسعار الخضار والفاكهة بمنافذ الوحدات المحلية بالوادى الجديد:

طماطم 5 جنيهات

بطاطس 7 جنيهات

جزر 8 جنيهات

شطة 15 جنيها

رومي 15 جنيها

باذنجان 5 جنيهات

برتقال 12 جنيها

يوسفي 12 جنيها

موز 15 جنيها

خيار 8 جنيهات

كوسة 8 جنيهات

تفاح أحمر 70 جنيها

الأسماك الكيلو ب١٠٠جنيه

الدواجن الكيلو ب٨٠ جنيها.