وفد الوكالة الألمانية فى أسيوط لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وأعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.

يأتي ذلك لمناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة من ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الإقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين الأوضاع البيئية وانعكاستها الإيجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وضم الوفد كلا من الخبير الألماني الدكتور ديرك والتر قائد فريق المشروع والدكتورة عبير برقاوي خبيرة تطوير المنظمات بالمشروع والدكتور عبدالمجيد عبدالرازق خبير التوعية والإعلام بالمشروع ودكتور مصطفى عبدالشافي خبير واستشارى المشروع بالمحافظة والمهندسة جاسمين طارق منسقة المشروع وسلمي كمال العضو بالفريق والمهندس رجب محمود علي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وأحلام سيد مسؤل التوعية والتواصل المجتمعي وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فضلاً عن تفقد الجوانب الفنية للمنظومة وعمل قاعدة بيانات ومنظومة متابعه إلكترونية شاملة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة موجهاً الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطني وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الإتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

جدير بالذكر أن وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» قام بزيارة لبعض المناطق الحيوية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على مدار يومين وتم تنفيذ ورشة عمل لمسئولي المخلفات الصلبة بالمحافظة والمراكز والأحياء لتنمية القدرات والمهارات لديهم في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.