قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية التوقيت الصيفي 2025| كم يوما متبقيا على تقديم الساعة 60 دقيقة؟
لن ننساكم.. الأهلي يُحيي ذكرى شهداء النادي
فيديو.. القسام تحضر للإفراج عن أسير إسرائيلي ثالث
لتجنب الزحمة اصرف من الماكينات .. بدء صرف معاش شهر فبراير 2025
اختراق مثير للقلق.. واتساب تعترض حملة تجسس استهدفت المستخدمين في 20 دولة
«القدس للدراسات»: حماس تجعل مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين حدثا سياسيا وأمنيا ونفسيا وإعلاميا
للمرة الأولى.. هجوم على قوات اسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1-2-2025
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا بنية القضاء؟.. دار الإفتاء ترد
رياح وأمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مصر تقف صفًا واحدًا ضد مخططات التهجير في فلسطين
بارد ليلا وشبورة مائية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد الوكالة الألمانية فى أسيوط لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

محافظ أسيوط يلتقي وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
محافظ أسيوط يلتقي وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
إيهاب عمر
×

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وأعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.

 يأتي ذلك لمناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة من ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الإقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين الأوضاع البيئية وانعكاستها الإيجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وضم الوفد كلا من الخبير الألماني الدكتور ديرك والتر قائد فريق المشروع والدكتورة عبير برقاوي خبيرة تطوير المنظمات بالمشروع والدكتور عبدالمجيد عبدالرازق خبير التوعية والإعلام بالمشروع ودكتور مصطفى عبدالشافي خبير واستشارى المشروع بالمحافظة والمهندسة جاسمين طارق منسقة المشروع وسلمي كمال العضو بالفريق والمهندس رجب محمود علي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وأحلام سيد مسؤل التوعية والتواصل المجتمعي وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فضلاً عن تفقد الجوانب الفنية للمنظومة وعمل قاعدة بيانات ومنظومة متابعه إلكترونية شاملة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة موجهاً الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطني وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الإتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

جدير بالذكر أن وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» قام بزيارة لبعض المناطق الحيوية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على مدار يومين وتم تنفيذ ورشة عمل لمسئولي المخلفات الصلبة بالمحافظة والمراكز والأحياء لتنمية القدرات والمهارات لديهم في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

أسيوط الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أخبار أسيوط أخبار المحافظات وفد Giz إدارة المخلفات الصلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

ننشر صورة عم سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

القصة الكاملة لـ حادث أسد الفيوم.. ننشر صورة سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

فايق

صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025.. عيار 21 مفاجأة

امطار

سقوط أمطار .. الأرصاد: شبورة رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا

ترشيحاتنا

الزراعة تقدم الدعم الفني

الزراعة تقدم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية في أسوان

رئيس مركز البحوث الزراعية

البحوث الزراعية: تسجيل صنف جديد من محصول المانجو

مركز بحوث الصحراء

بحوث الصحراء يقدم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء

بالصور

خست جدا.. صبا مبارك تثير الجدل بصورها الأخيرة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فستان قصير .. شيماء سيف تبهر متابعيها بخسارة وزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد