ليفربول يواجه بورنموث في مهمة صعبة للحفاظ على الصدارة

يحل ليفربول ضيفًا على بورنموث، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، على ملعب فيتاليتي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل تعزيز صدارته لترتيب البريميرليج، خاصة بعد فوزه الكبير على إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الماضية.

ويتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، مع العلم أن الجانرز خاضوا مباراة أكثر.

من جهة أخرى، يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 40 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تتيح له الاقتراب من المراكز العليا في جدول الدوري.