حملة نظافة موسعة بالطريق السريع ومدينة ساحل سليم بأسيوط

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جهود حملات النظافة التي تنفذها الوحدات المحلية في مراكز وقرى المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس المركز، قامت بحملة نظافة موسعة في الطريق السريع وشوارع المدينة، وكذلك في الوحدات المحلية القروية ونقاط التجميع وأمام المصالح الحكومية، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وقلابات وسيارات كنس آلي.

وأسفرت الحملة عن تحميل 20 طنا و500 كجم من المخلفات، تم نقلها إلى مصنع السماد في بني غالب، وذلك في إطار رفع كفاءة النظافة في الشوارع والميادين العامة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد أبو النصر على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري في جميع مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن الحفاظ على النظافة العامة يعد من أولويات الحكومة، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً تكثيف الجهود وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.