قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبه.. لماذا يجب أن تترك خزان البنزين في سيارتك "على الربع"؟
دعاء ثاني يوم شعبان .. يعوضك عن كل شيء ويسهل لك الأمور الصعبة ويشرح صدرك
حماس تدعو للضغط على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة
5 أعمال فى شهر شعبان اغتنمها الآن.. علي جمعة يكشف عنها
إعلام عبري: إطلاق سراح 32 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة و150 إلى غزة
13 مليون جنيه.. نجم الأهلي يغيب عن محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب عليه
يرتدي تيشيرت الاتحاد السكندري.. أحمد كشك فى العتاولة 2 | ما القصة ؟
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير
رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشه" يصل إلى المحكمة
إصابات كبيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 4 طالبات أمام مدرسة بالقطامية
دعاء للميت في شعبان .. يسعد به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
بعد قليل.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة نظافة موسعة بالطريق السريع ومدينة ساحل سليم بأسيوط

حملة نظافة بمركز ساحل سليم في أسيوط
حملة نظافة بمركز ساحل سليم في أسيوط
إيهاب عمر
×

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جهود حملات النظافة التي تنفذها الوحدات المحلية في مراكز وقرى المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس المركز، قامت بحملة نظافة موسعة في الطريق السريع وشوارع المدينة، وكذلك في الوحدات المحلية القروية ونقاط التجميع وأمام المصالح الحكومية، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وقلابات وسيارات كنس آلي.

وأسفرت الحملة عن تحميل 20 طنا و500 كجم من المخلفات، تم نقلها إلى مصنع السماد في بني غالب، وذلك في إطار رفع كفاءة النظافة في الشوارع والميادين العامة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد أبو النصر على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري في جميع مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن الحفاظ على النظافة العامة يعد من أولويات الحكومة، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً تكثيف الجهود وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط حملة نظافة أخبار أسيوط أخبار المحافظات مركز ومدينة ساحل سليم حملة نظافة وتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

فايق

صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

صورة أرشيفية

بيان عاجل من ترامب بعد حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا

عمرو أديب

مفيش حاجة نافعة.. تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك

ترشيحاتنا

الأدعية المستجابة في شهر شعبان

الأدعية المستجابة في شهر شعبان.. رددها يوميا واحرص عليه في جوف الليل

جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره سلسلة "حقيقة الإسلام" بـ14 لغة

معرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره سلسلة «حقيقة الإسلام» بـ14 لغة

بالصور

إطلالة لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

القسام تستفز الاحتلال بتسليم الأسرى عبر سيارة سيطرت عليها 7 أكتوبر

الأسير الثالث
الأسير الثالث
الأسير الثالث

5 أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية.. منها مشاكل القلب والجهاز الهضمي

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية

خست جدا.. صبا مبارك تثير الجدل بصورها الأخيرة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فيديو

بن شرقي

رسائل مخيفة وأشياء لم تلاحظ بفيديو تقديم أشرف بن شرقى.. مطالب بتدخل الأعلى للإعلام

صفقة بن شرقي

زيادة 100 ألف دولار سنويا.. تفاصيل عقد أشرف بن شرقي في الأهلي

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد