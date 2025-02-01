محافظ أسيوط: تطهير ترعة السنط بأبنوب وإزالة العوالق بكوبري ك 9500

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار تطهير الترع والمصارف بالمراكز والقرى بالتعاون مع مديرية الري لضمان وصول المياه لنهايتها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات نفذت حملة لتطهير ترعه السنط بأبنوب وإزالة العوائق بكوبري العمارة وترميم ونظافة جزء من الجسر الترابي بالبر الأيمن للترعة ونظافة وإزالة العوائق بكوبري ك ٩٥٠٠ مع التحميل الفوري ضماناً لوصول المياه لنهايات الترع وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.