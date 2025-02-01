قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبه.. لماذا يجب أن تترك خزان البنزين في سيارتك "على الربع"؟
دعاء ثاني يوم شعبان .. يعوضك عن كل شيء ويسهل لك الأمور الصعبة ويشرح صدرك
حماس تدعو للضغط على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة
5 أعمال فى شهر شعبان اغتنمها الآن.. علي جمعة يكشف عنها
إعلام عبري: إطلاق سراح 32 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة و150 إلى غزة
13 مليون جنيه.. نجم الأهلي يغيب عن محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب عليه
يرتدي تيشيرت الاتحاد السكندري.. أحمد كشك فى العتاولة 2 | ما القصة ؟
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم السبت 1 فبراير
رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشه" يصل إلى المحكمة
إصابات كبيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 4 طالبات أمام مدرسة بالقطامية
دعاء للميت في شعبان .. يسعد به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
بعد قليل.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تطهير ترعة السنط بأبنوب وإزالة العوالق بكوبري ك 9500

تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بمركز صدفا
تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بمركز صدفا
إيهاب عمر
×

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط  استمرار تطهير الترع والمصارف بالمراكز والقرى بالتعاون مع مديرية الري لضمان وصول المياه لنهايتها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات نفذت حملة لتطهير ترعه السنط بأبنوب وإزالة العوائق بكوبري العمارة وترميم ونظافة جزء من الجسر الترابي بالبر الأيمن للترعة ونظافة وإزالة العوائق بكوبري ك ٩٥٠٠ مع التحميل الفوري ضماناً لوصول المياه لنهايات الترع وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

أسيوط أخبار أسيوط تطهير الترع والمجاري المائية مركز ومدينة صدفا أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

فايق

صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

صورة أرشيفية

بيان عاجل من ترامب بعد حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا

عمرو أديب

مفيش حاجة نافعة.. تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك

ترشيحاتنا

سكراب طبيعي

مكونات من منزلك .. 4 أنواع للسكراب الطبيعي للبشرة

طريقة عمل البسبوسة بدون فرن

طريقة عمل البسبوسة بدون فرن.. وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| فوائد خارقة لتناول اللب الأبيض.. توقعات بثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ

بالصور

إطلالة لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

القسام تستفز الاحتلال بتسليم الأسرى عبر سيارة سيطرت عليها 7 أكتوبر

الأسير الثالث
الأسير الثالث
الأسير الثالث

5 أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية.. منها مشاكل القلب والجهاز الهضمي

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية

خست جدا.. صبا مبارك تثير الجدل بصورها الأخيرة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فيديو

بن شرقي

رسائل مخيفة وأشياء لم تلاحظ بفيديو تقديم أشرف بن شرقى.. مطالب بتدخل الأعلى للإعلام

صفقة بن شرقي

زيادة 100 ألف دولار سنويا.. تفاصيل عقد أشرف بن شرقي في الأهلي

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد