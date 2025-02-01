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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالمجان.. الفحوصات الطبية المقدمة في برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

صورة من المنشور
صورة من المنشور
عبدالصمد ماهر
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كشفت وزارة الصحة والسكان الفحوصات الطبية المقدمة في برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك”.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن البرنامج يقدم الخدمات الطبية مجانًا للأشخاص من 65 عاما فأكثر ضمن الوحدات والمراكز الطبية المعتمدة. 

الفحوصات الطبية المقدمة في برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

فحص إكلينيكي عام

فحص حدة النظر 

 قياس كتلة الجسم 

 فحص الفم والأسنان

 تقييم نفسي وتغذوي

 قياس ضغط الدم

 فحوصات معملية 

سكر تراكمي

 سكر عشوائي

وظائف الكلي

 قياس نسبة الدهون والكوليسترول

 قياس نسبة الهيموجلوبين

 الدم الخفي في البراز 

فحوصات غير معملية 

 رسم قلب 

سونار 

موجات فوق صوتية على البطن والحوض

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد ماركوس عن كيفية تأثير درجات الحرارة الداخلية على الصحة الإدراكية لدى كبار السن، حيث يعمل كبار السن بشكل أفضل عند درجة حرارة تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية (68 إلى 75 درجة فهرنهايت)، والانحراف عن هذا النطاق، خاصة في الظروف الباردة، يضاعف من مشاكل الانتباه.

بالنسبة للكثيرين، قد يبدو منظم الحرارة مجرد أداة تافهة لضبط مستوى الراحة. 

ومع ذلك، بالنسبة لكبار السن، فإن الحفاظ على درجة حرارة داخلية مثالية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التركيز والبقاء في حالة ذهنية حادة،  تسلط دراسة جديدة أجراها معهد هيندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد، الضوء على كيفية تأثير درجة الحرارة الداخلية على الوظائف الإدراكية بين كبار السن، حتى في البيئة المألوفة في منازلهم.

يأتي هذا البحث في وقته المناسب بشكل خاص مع تفاقم أنماط درجات الحرارة المتطرفة على مستوى العالم بسبب تغير المناخ،  وهو يؤكد على ضرورة إنشاء بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها لدعم الصحة الإدراكية للسكان المسنين.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية الفحوصات الطبية

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