قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: التجديد لزيزو سيكون "خراب" على الزمالك
ترامب: أعمل على إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص
ترامب يأمر البنتاجون بوضع خطة لإرسال قوات لدعم الحدود
وزير الخارجية الأسبق: اتفاق غزة لن ينفذ بالكامل ونتنياهو يريد رفع الضغط
دعاء الصباح للبركة والرزق.. من السنة النبوية المشرفة
طريقة استخراج بطاقة شخصية 2025 لكبار السن من المنزل
صور جديدة تكشف أسرار مشاجرة طالبة التجمع داخل المدرسة الدولية
امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
رأس المال البشري على رأس الأولويات.. اجتماع لتطوير قدرات المصريين
عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريقة استخراج بطاقة شخصية 2025 لكبار السن من المنزل

البطاقة الشخصية 2025
البطاقة الشخصية 2025
أحمد مهدي
×

يبحث الكثير عبر محرك البحث عن طريقة إصدار بطاقة شخصية 2025 لكبار السن، حيث توفر وزارة الداخلية خدمات بصورة مميزة للتسهيل على المواطنين راغبى استخراج البطاقة الشخصية، ومن بين تلك الخدمات توفير خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وذوى الهمم من المنزل.

استخراج بطاقة شخصية لكبار السن

وفر قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية خدمات خدمات مميكنة كثيرة للحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة، ومن بينها خدمة الكول سنتر لتلقى طلبات استخراج بطاقة الرقم القومى لكبار السن وذوى الهمم من المنزل.

الخدمات الصوتية للأحوال المدنية

قدم قطاع الأحوال المدنية الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

خدمات الأحوال المدنية

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

استخراج البطاقة الشخصية 2025

و ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك استكمالا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .

وقامت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن بين تلك الخدمات خدمة إصدار بطاقة الرقم القومى سواء عن طريق مكاتب الأحوال المدنية الموجودة فى أقسام الشرطة أو الخدمات المميزة المتواجدة فى المولات والمراكز التجارية.

وقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمات إلكترونية ومميكنة حديثة، للمواطنين لإصدار بطاقة الرقم القومي، في إطار خطة التكنولوجيا الحديثة والمميكنة والإلكترونية التي تعمل على تنفيذها وزارة الداخلية، في كافة القطاعات التي يتعامل معها المواطنين بصفة مباشرة ومستمرة، وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

بطاقة الرقم القومي بطاقة شخصية استخراج البطاقة الشخصية الأحوال المدنية بطاقة شخصية لكبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر .. حاول تغير جهازك - صورة أرشيفية

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر.. غيّر جهازك القديم

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها وجدول الحد الأدنى للأجور

مكالمات الواي فاي

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. ما هو سعر مكالمات الواي فاي وطريقة تفعيلها على هواتف أندرويد؟

اللحظات الاولي لخناقة مدرسة التجمع

إيه اللي حصل بين كارما وراوية.. شاهد اللحظات الأولى لخناقة مدرسة التجمع

هذه الهواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر.. احذر منها

هذه الهواتف لا تدعم مكالمات الواي فاي في مصر .. احذر منها

منحة العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وظائف شركة الكهرباء .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وظائف شركة الكهرباء .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

داليا فؤاد

بالمستندات.. ماذا وجدت مأمورية مكافحة المخدرات في فيلا داليا فؤاد؟

ترشيحاتنا

انقطاع التنفس

لو بتعانى منه .. اكتشف طرق علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

علاج البشرة

الهيل سر جمالك.. 3 وصفات مختلفة لعلاج البشرة

الخرف

عشان لما تكبر.. أطعمة تحميك من الخرف وأخرى تسببها

بالصور

احذر.. الشوفان قد يسبب العقم لاحتوائه على هذه المادة الكيميائية

الشوفان
الشوفان
الشوفان

لذيذة جدا.. بالخطوات طريقة عمل كيكة الموز

الموز
الموز
الموز

عارضة أزياء ترتدي فستان نادية الجندي تثير السوشيال ميديا

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

العالم الهولندي يحذر من زلازل جديدة.. اعرف الأماكن

العالم الهولندي
العالم الهولندي
العالم الهولندي

فيديو

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة غريبة و شاومينج بتسيطر على اللجان .. ماذا يحدث بأمتحانات الاعدادية

الواي فاي كالينج في مصر (WiFi Calling)

وداعآ لمشاكل الشبكة وجملة صوتك بيقطع بدء تطبيق خدمة الواي فاي كالينج … أعرف سعرها وطريقة تفعيلها

ناقد موضة يحرج الفنانات

"فستان بلدي والتاني مزعج للعين" .. ناقد موضة يحلل إطلالات الفنانات في joyawards

أحمد فهمي

انا بقيت اتعصب أوي من الناس وعلشان كده روحت لدكتور نفسي … أحمد فهمي يكشف اسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد