ماذا يحدث للجسم عند تناول البروكلي؟

يتمتع البروكلي ببعض الفوائد الصحية المذهلة، فهو مفيد لعظامك ويحتوي أيضًا على الكثير من الألياف، ومع ذلك، فإن البروكلي له بعض الآثار الجانبية الخطيرة أيضًا، سواء كان ذلك الغدة الدرقية أو الجهاز الهضمي، فإن تناول الكثير من البروكلي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

اضرار الإكثار من تناول البروكلي

1. يمكن أن يؤثر على مستويات الغدة الدرقية

من المؤسف أن البروكلي يؤثر على عمل الغدة الدرقية ، لأنه يحتوي على مادة الجوايتروجين، وهي عبارة عن مواد كيميائية تعمل على قمع عمل الغدة الدرقية، تتداخل هذه المادة الكيميائية مع اليود في الجسم، مما يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية ويؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.

2. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المعدة

هناك أمر آخر يمكن أن يسببه الإفراط في تناول البروكلي وهو التسبب في مشاكل في المعدة، ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية، تمامًا مثل الكرنب والملفوف، ويؤدي إلى مشاكل في المعدة بالإضافة إلى الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

3. يمكن أن يؤدي إلى تهيج الأمعاء

هناك سبب آخر يدعو إلى تجنب الإفراط في تناول البروكلي، وهو أنه قد يسبب لك مشاكل في حركة الأمعاء، البروكلي غني بالألياف، وهو أمر مفيد عند تناوله باعتدال.

4. يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

هناك أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى للبروكلي ، فإذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فإنه يزيد من مستويات الأيزوفلافون الموجودة فيه، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وخاصة عند النساء.