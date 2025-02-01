خالد هنو.. فنان يوثق جمال الإسكندرية عبر لوحاته الفنية| شاهد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الفنان التشكيلي المصري خالد هنو الذي يقف في شوارع الإسكندرية حاملاً لوحاته الفنية التي تسلط الضوء على معالم المدينة الساحلية، مُرَكِّزًا على جمالها الفريد الذي يسعى للحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال القادمة.

توثيق التراث المعماري للإسكندرية

اشتهر هنو بتوثيق التراث المعماري للإسكندرية من خلال أعماله الفنية، التي أصبحت بمثابة أرشيف ثقافي للمدينة. يقول هنو إنه يتنقل في المدينة بحثًا عن موضوعات جديدة يريد عرضها في لوحاته، حيث يُجري بحثًا دقيقًا عن كل موضوع قبل أن يبدأ برسمه، ليشكل صورة كاملة له ويوثقها.

الإسكندرية مصدر إلهام خالد هنو

يصف هنو الإسكندرية بأنها مصدر إلهامه الرئيسي، ويعتبرها "المصدر الأساسي للاستلهام عندي" باعتبارها مدينة مليئة بالتنوع الثقافي الذي ينعكس على طابعها العالمي الجميل.

ويضيف أن تعايش الجنسيات المختلفة في المدينة قد منحها طابعًا كوزموبوليتانيًا، جعلها مصدر إلهام للمبدعين في مختلف المجالات من أدباء وفنانين موسيقيين وتشكيليين.

مدينة متغيرة ومعالم مفقودة

وأشار هنو إلى أن هناك أماكن في الإسكندرية قد تغيرت ملامحها مع مرور الزمن، وأنه من خلال لوحاته، وثّق العديد من هذه الأماكن التي لم تعد موجودة. وتُعد هذه الأعمال بمثابة توثيق مرئي لهذه الأماكن التي اختفت، مما يعزز دور الفنان في الحفاظ على ذاكرة المدينة.

خالد هنو هو فنان تشكيلي من مواليد 1968، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.

بدأ مشواره الفني من عام 1990، وأقام العديد من المعارض الفردية والجماعية. لوحاته موجودة في العديد من المتاحف المصرية والعالمية، منها متحف الفن الحديث المصري، ومتحف النيل بأسوان، ووزارة الثقافة المصرية، بالإضافة إلى مقتنيات خاصة في مسرح سيد درويش والقنصلية العامة للبنان.

دكتوراه في النقد الفني واهتمام بالتوثيق

حاصل على دكتوراه في النقد الفني، ودرس الخط العربي والزخرفة الإسلامية على يد الخطاط الكبير كامل إبراهيم. كما تعلم فن الترميم على يد الفنان الإيطالي نيكولا جاكوب. له أيضًا العديد من الأعمال الفنية عن تاريخ مصر والمعمار والبيئة المصرية، ومن أبرز أعماله التاريخية لوحة "معركة رشيد" التي تم عرضها في متحف رشيد، ولوحة "سيد درويش يقود ثورة 1919" التي تسلط الضوء على ثورة 1919 في الإسكندرية.

لوحات عن حياة الإسكندرية

تستحوذ الإسكندرية على المساحة الأكبر من أعمال هنو، حيث يصوّر في لوحاته معالم المدينة وحياة أهلها، من أماكن شعبية مثل بحري وكوم الدكة، وحركة الصيادين على شواطئ المدينة. كما قدم بورتريهات لشخصيات تاريخية بارزة في المدينة مثل سيد درويش، وبيرم التونسي، ومحمد ناجي، ومحمود سعيد، وسيف وانلي.