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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ملك الفخامة والإمكانيات.. سعر ومواصفات Honor Magic 7 Pro الجديد من هونر

Honor Magic 7 Pro
Honor Magic 7 Pro
شيماء عبد المنعم
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يعد Honor Magic 7 Pro من أحدث الهواتف الرائدة من هونر، وهو يتمتع بإمكانات جبارة تجعله جهازا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري.

مواصفات هاتف هونر Honor Magic 7 Pro

يقدم هاتف Honor Magic 7 Pro مواصفات ممتازة بأسعار أقل من الهواتف الرائدة المنافسة، فهو يتميز بإمكانات تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وآيفون.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يعمل هاتف هونر Honor Magic 7 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد من نوع Snapdragon 8 Elite، الذي يضمن أداء سلسا عند تشغيل التطبيقات الثقيلة أو الألعاب.


يقترن معالج الهاتف بذاكرة رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مما يعزز القدرة على تعدد المهام وتشغيل التطبيقات المتعددة في وقت واحد دون التأثير على سرعة الأداء.

زودت هونر هاتف Honor Magic 7 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبا بكاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مما يتيح لك التقاط صور عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تقدم أداء ممتازا لمكالمات الفيديو والتصوير السيلفي.

مواصفات هاتف هونر Honor Magic 7 Pro

يأتي هاتف Honor Magic 7 Pro بشاشة LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة بدقة تبلغ 1280 × 2800 بكسل،  مع دعم مليار لون ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية Dolby Vision وHDR Vivid، وذروة سطوع تصل إلى 5000 شمعة مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وواضحة سواء عند تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

يتميز الهاتف أيضا ببطارية مصنوعة من السيليكون والكربون بقوة 5850 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، مما يتيح لك شحن الهاتف بالكامل في غصون 33 دقيقة فقط.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة Magic OS 8، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة للسعر، فإن هاتف Honor Magic 7 Pro يعد من الهواتف الذكية ذات القيمة العالية مقابل السعر، حيث يبلغ سعره 800 دولار (أي ما يعادل 39.400 جنيه مصري)

هونر Honor Magic 7 Pro Magic 7 Pro سعر Magic 7 Pro

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