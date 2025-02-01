اليوم .. الأهلي يواجه القناة في دوري الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مع فريق القناة، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني بقيادة فيرناندو مونزو، على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

واطمأن الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني على جاهزية جميع اللاعبين خلال المران الختامي يوم أمس بصالة حسن مصطفى.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على الزهور في المباراة الماضية بالدوري بنتيجة 3-1.