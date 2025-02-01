الصحة العالمية: شمال غزة يعاني ونصف مستشفيات القطاع تعمل بشكل جزئي

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن شمال غزة يعاني بشكل بالغ ونصف مستشفيات القطاع تعمل بشكل جزئي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية : نحن في حاجة إلى ضمان استمرار تدفق الإمدادات وتثبيت وقف إطلاق النار".

وفي سياق متصل، أكد بيان مصري عربي مشترك أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة و التأكيد ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.



وتابع البيان الصادر عن الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة:" تأكيد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة".