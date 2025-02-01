ترامب يوجه دعوة مفتوحة للرئيس السيسي لزيارة واشنطن.. تفاصيل

كشف الإعلامي تامر أمين عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث دعا السيسي ترامب لزيارة مصر، في حين وجه ترامب دعوة مفتوحة للرئيس السيسي لزيارة واشنطن.

السيسي وترامب يتفقان على استمرار التنسيق في القضايا المشتركة

واضاف امين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال المكالمة على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيسين السيسي وترامب اتفقا على استمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حوار إيجابي حول تكثيف المساعدات لغزة

وأوضح أمين أن "رئاسة الجمهورية" أكدت أن الحوار بين الرئيسين كان إيجابيًا، حيث تم التباحث حول سبل تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الأوضاع الحالية.