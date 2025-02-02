السفير جمال بيومي: الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة خطوة جيدة لدعم الأشقاء في فلسطين

تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية وأبرز ما جاء في الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة بشأن فلسطين، مسلطًا الضوء على المواقف الإقليمية والتطورات الدبلوماسية الأخيرة.

وقال السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"،: " الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة خطوة جيدة لدعم الأشقاء في فلسطين"، لافتا: "البيان رفض المساس بحقوق الفلسطينيين سواء بضم الأرض أو التهجير".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لمأساة ويحتاج إلى مضاعفة الجهود في إدخال المساعدات لكي يبقى على قيد الحياة".

واسترسل السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "الشعب الفلسطيني تعرض لمجزرة وعدوان إسرائيلي استهدف القضاء على الأطفال لأنهم مستقبل القضية الفلسطينية".