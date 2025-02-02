أخبار محافظة البحر الأحمر: قوافل تنموية ودعم صحي واجتماع لمناقشة التأمين الصحي للطلاب

انطلقت أمس السبت القافلة التنموية الشاملة بمدن حلايب وشلاتين، بمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري وجامعة الأزهر ومؤسسات خيرية، وتستمر على مدار أربعة أيام.

وشملت القافلة تقديم خدمات طبية متعددة، إلى جانب توزيع 500 لحاف و500 كرتونة مواد غذائية على الأهالي، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتورة آمال أمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

اجتماع تنسيقي لمناقشة اشتراكات التأمين الصحي لطلاب البحر الأحمر

عُقد اجتماع تنسيقي بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة موقف اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. وترأست الاجتماع الدكتورة مروة حمادي، مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، بحضور مسؤولي التعليم والأزهر والتأمين الصحي. وتناول الاجتماع استعراض الموقف المالي لاشتراكات الطلاب، وبحث سبل سداد المستحقات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية إلى حلايب وشلاتين بالتعاون مع الهلال الأحمر

انطلقت أمس السبت القافلة التنموية بمدن حلايب وشلاتين، بمشاركة جامعة الأزهر والهلال الأحمر المصري، بهدف تقديم خدمات طبية وتنموية شاملة. وشملت القافلة تخصصات طبية متنوعة، إلى جانب عقد ندوات توعوية حول الصحة والإسعافات الأولية، وسط إقبال كبير من الأهالي على مستشفى شلاتين المركزي للاستفادة من الخدمات المقدمة.