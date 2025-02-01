بسبب ترامب | نتنياهو يقرر تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الأخير اتفق مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فور لقائهما في واشنطن.

وأضاف المكتب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في الملف الأمني والديبلوماسي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ويتكوف سيواصل مشاوراته مع مسؤولين رفيعي المستوى في قطر، وكذلك مع المسؤولين المصريين، بعد اجتماعه المنتظر مع نتنياهو.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "أكسيوس" أن المفاوضات التي كان من المقرر أن تُستأنف يوم الاثنين الماضي قد تأجلت، حيث قرر نتنياهو عدم إرسال الفريق الإسرائيلي إلى قطر قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن.