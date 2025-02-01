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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: الأحداث بالمنطقة الآن حذر منها الرئيس السيسي منذ طوفان الأقصى

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
محمد القاضي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل ما يجري في المنطقة الآن كان قد تنبأ به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 3 أيام فقط من عملية طوفان الأقصى في 10 أكتوبر 2022.


وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، "كل ما يجري الآن تنبأ إليه الرئيس السيسي منذ سنة وكان يُحذر انتبهوا وهو يتحدث يوم 10 أكتوبر 2023 بعد 3 أيام من حرب طوفان الأقصى وكان يقول دي البداية بعدها كنا في الكلية الحربية وشوفنا الحرب في لبنان وسوريا وإيران والقادم يحتاج إلى مزيد من الصحيان".


وتابع "ما استشرفه الرئيس كان يُشير إلى ما يحدث وكان فيه قراءة دقيقة للأحداث ومجرياتها وإحنا رايحين فين، ثقوا في الرئيس وأحسنوا الظن به كل ما يجري كان ينبه إليه والله ما قاله تحقق حرفيًا وكل اللي بيحصل شوفناه كان ينبه إليه الرئيس السيسي، لأن إدارة الدول ليست مثل الشركات ولكنه شيء شديد التعقيد".


وأردف "هناك مخاوف من عودة الحرب مرة أخرى بعد استلام الأسرى الإسرائيليين وشوفنا الجارديان يتحدث عن اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يخطط لأن تكون غزة بلا فلسطينيين وأن نتنياهو لا ينوي الانسحاب الكامل ولن يمنعه دونالد ترامب من ذلك، وبعد تبادل الأسرى نتنياهو يرفض استمرار وقف إطلاق النار وأنا لا استبعد أنه يقوم بهذا الأمر".

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