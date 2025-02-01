أسرار طريقة عمل الصيادية في الفرن بمذاق شهي

تعد الصيادية من الأكلات الشهيرة التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، لذا نعرض لكم في هذا التقرير أسرار تحضيرها بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الصيادية من خلال خطوات الشيف شربيني، صاحب برنامج الشيف، على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الصيادية:

سمك بلطي

بصل شرائح

ثوم مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار

طماطم مفرومة

زيت

سمنة

صلصة طماطم

رشة سكر

فلفل حار

كركم

بودرة زعفران مذابة في كوب ماء

ملح

فلفل أسود

كمون

بابريكا



لتحضير أرز الصيادية:

أرز

حبهان

قرنفل

فلفل أسود حب

عود قرفة

ملح

فلفل أسود

مرقة



طريقة عمل الصيادية

انقعي الأرز في الماء لمدة 15 دقيقة، ثم صفيه وأضيفي الزعفران المذوب في الماء.

تبِّلي السمك بالملح، الكمون، الفلفل الأسود، والبابريكا.

سخني الزيت في طاسة على النار، ثم اقلي شرائح البصل حتى تكتسب لون ذهبي ثم اخرجيه من الطاسة.

قلبي السمك المتبل في الدقيق ثم اقليه في نفس طاسة الزيت حتى يُصبح ذهبي اللون ثم اخرجيه منها

أضيفي الفلفل الأخضر الحار، الطماطم، صلصة الطماطم، ورشة السكر، والملح، الفلفل الأسود، الكمون، القرفة، والبابريكا وقلبيهم جيدا

أضيفي كمية مناسبة من الماء حتى يغطي الصلصة، ثم اتركيها على نار هادئة حتى تتسبك ويمكن وضع القليل من الكزبرة الخضراء ثم اتركي الخليط جانبا.

في حلة على النار، اغلى 5 أكواب ماء ثم أضيفي الحبهان والفلفل الأسود والكمون و عيدان القرفة والقرنفل.

أضيفي الأرز واسلقيه بحيث يكون "نصف سوى" ثم صفيه من الماء الزائد.

ضعي طبقة من الأرز في حلة عميقة ثم أضيفي عليها طبقة من السمك، وبعدها أضيفي كمية مناسبة من صلصة الطماطم ثم غطي الحلة، واتركيها تنضج على نار هادئة حتى تصبح الصيادية جاهزة.

قدمي الصيادية ساخنة وزينيها بالبصل المقلي والكزبرة الخضراء مع السلطات المفضلة.