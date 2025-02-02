أخبار بني سويف| المحافظ يفتتح بطولة الصعيد للسباحة.. ومصرع شابين في حادث تصادم.. ولصوص سرقة أغطية البلاعات بقبضة الأمن

محافظ بني سويف يفتتح بطولة الصعيد للسباحة بمشاركة 1000 لاعب



افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، منافسات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة،والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة "فرع الصعيد"بالتعاون مع الشباب والرياضة ونادي سيتي كلوب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" للتنمية البشرية ،ويشارك فيها 1000 لاعب ولاعبة من 24 نادياً من أندية محافظات الصعيد للمراحل السنية المختلفة، بحمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف.

حضر الافتتاح : اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة ، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، العميد أحمد شحاتة رئيس فرع سيتي كلوب بني سويف ، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من أعضاء الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتي كلوب وأهالي وذوي اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة

القبض على لصوص سرقة أغطية البالوعات في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عامل خردة، عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات أغطية الصرف الصحى بأسلوب "الخلع" وضبط بحوزتهما (غطاء صرف صحى ، عتلة حديدية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لعميلهما سيىء النية (عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) أمكن ضبطه وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

مصرع شابين في حادث تصادم بزراعي بني سويف الفيوم



لقي شابان مصرعهما إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية معصرة نعسان، بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، إتجاه محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق معصرة نعسان بمركز اهناسيا، في إتجاه محافظة الفيوم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى أقرب مستشفى وايداعهما داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.