ليس خوفًا من الحسد.. نهال عنبر : «حياتي الخاصة متشمعة بالشمع الأحمر»

فاجأت الفنانة نهال عنبر جمهورها بالكشف عن زواجها منذ أربع سنوات، لكنها أكدت أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة أو مشاركة صور مع زوجها.

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، قالت نهال عنبر: “أنا متجوزة بقالي 4 سنين، لكن مش بحب أتكلم عن حياتي الخاصة، هو من خارج الوسط الفني، ومبحبش حد يعرف عني حاجة”.

وعن فارق العمر بينها وبين زوجها، أكدت أن العمر ليس عاملًا مهمًا بالنسبة لها، قائلة: “العمر مش بيفرق معايا سواء أصغر أو أكبر، وزوجي الحالي أصغر مني بشوية، مش كتير، وطالما حلال مفيش نقاش فيه.”

أوضحت نهال عنبر أن عدم نشر تفاصيل عن حياتها الخاصة ليس خوفًا من الحسد، بل لأنها تؤمن بأن الخصوصية مهمة، قائلة: “ربنا بيحب إننا منبعترش حياتنا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مش بنشر حاجة عني ولا عن ابني ولا أحفادي، حياتي الخاصة متشمعة بالشمع الأحمر.”

الحجاب

تطرقت نهال عنبر خلال اللقاء إلى موضوع التدين، مشيرة إلى أن التدين لا يعني بالضرورة ارتداء الحجاب، مؤكدة:

“التدين من غير حجاب ينفع، دي حاجة بيني وبين ربنا، مش أنت اللي تحاسبني. أنا بصلي وبقرأ قرآن وأذكاري وتسبيحاتي والسنن بعملها، وربنا اللي يحاسب.”

بدون سابق إنذار

جدير بالذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كان مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، حنان سليمان وغيرهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر.