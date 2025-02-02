إعلامي: بن شرقي ووسام أبوعلي مع الأهلي أمام الزمالك بمواجهة 22 فبراير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات كبيرة داخل الأهلي لتجهيز وسام أبوعلي قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري المصري، وأيضا من أجل أيضا لحاقه بلقاء مواجهة الزمالك يوم 22 فبراير.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "أشرف بن شرقي سيخضع للفحص الطبي غدا للوقوف على مدى جاهزيته الطبية قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، والمؤكد أن اللاعب سيكون اللاعب موجود أيضا في لقاء القمة".

وأضاف: "المؤكد أن وسام وبن شرقي سيتواجدان في لقاء الأهلي والزمالك 22 فبراير".

وزاد: "هناك حالة اعجاب شديدة بمستوى أحمد رضا لاعب الوسط القادم من صفوف بتروجت خلال الفترة الماضية".