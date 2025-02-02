سيامة 5 دياكونيين بإيبارشية نجع حمادي على يد الأنبا بضابا

صلى نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بأبوشوشة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة خمسة من الخدام شمامسة في درجة دياكون (شماس كامل) وذلك للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:



١. الشماس أنسى القمص شنودة باسم دياكون شنودة.

٢. الشماس وجيه فلي باسم دياكون عازر.

٣. الشماس هاني عبيد باسم دياكون أنطونيوس.

٤. الشماس ملاك عزت باسم دياكون يوسف.

٥. الشماس عفيفي عاطف باسم دياكون مرقص.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.