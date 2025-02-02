إذاعة الشباب والرياضة و«أون تايم سبورت» تحصدان جوائز التميز الإعلامي | تفاصيل

حصدت إذاعة الشباب والرياضة جائزة الأهرام التقديرية للثقافة الرياضية في فئة الإعلام المسموع، تقديرًا لدورها في تقديم محتوى رياضي وشبابي متميز، بالإضافة إلى استوديوهات التحليل التي تحظى بمتابعة واسعة.

وفي فئة الإعلام المرئي، فازت قناة «أون تايم سبورت» بالجائزة ذاتها، بفضل تغطيتها الاحترافية للبطولات المحلية والدولية، وآخرها نقل منافسات مونديال كرة اليد الذي أُقيم في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتأتي هذه الجوائز ضمن مبادرة أطلقتها جريدة الأهرام بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لتعزيز الروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتميزت الجائزة بكونها لم تعتمد على التصويت الجماهيري، بل على معايير مهنية وضعتها أمانة فنية متخصصة، تركز على الأداء الإعلامي والكفاءة والأخلاق الرياضية، لضمان تكريم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.