مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمتنوعة التي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات.

إليك بعض الوصفات الشهية بالباذنجان:

1. المسقعة المصرية

المكونات:

2 حبة باذنجان مقطعة شرائح

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل رومي مقطع

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل وكمون

زيت للقلي

الطريقة:

اقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. في قدر، حمّري البصل والثوم، ثم أضيفي الفلفل الرومي وعصير الطماطم والتوابل. ضعي شرائح الباذنجان في الصلصة واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق. قدّميها مع الخبز أو الأرز.

2. بابا غنوج

المكونات:

1 باذنجان مشوي

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة عصير ليمون

ملح وزيت زيتون

الطريقة:

اشوي الباذنجان على النار أو في الفرن حتى يصبح طريًا. قشّريه واهرسيه بالشوكة، ثم أضيفي الطحينة والثوم والليمون والملح. قلّبي جيدًا وضعيه في طبق التقديم، ثم زينيه بزيت الزيتون والبقدونس.

3. الباذنجان المحشي باللحم المفروم

المكونات:

4 حبات باذنجان متوسطة

250 غرام لحم مفروم

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل وبهارات

الطريقة: