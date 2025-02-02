قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقارب الـ 51 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم
العظمى 21.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
إحالة عصابة كبيرة خططت لسرقة آثار الإمام الشافعي لمحكمة الجنايات..خاص
رقم 8 سر تعدي بلوجر شهير على طالبة مدرسة خاصة بالتجمع
أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأحد 2 فبراير 2025
كاتب صحفي يوضح دلالات استضافة القاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب |فيديو
3 طرق ..استعلم عن فاتورة كهرباء فبراير 2025
قوات الاحتلال تفرض حظر تجول في بلدة طمون بالضفة الغربية
مدرب فاركو: لهذا السبب محمود جهاد مكسب كبير للزمالك
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
ريهام قدري
×

الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمتنوعة التي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات.

 إليك بعض الوصفات الشهية بالباذنجان:

1. المسقعة المصرية

المكونات:

  • 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح
  • 1 بصلة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 1 فلفل رومي مقطع
  • 2 كوب عصير طماطم
  • ملح وفلفل وكمون
  • زيت للقلي

الطريقة:

  1. اقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
  2. في قدر، حمّري البصل والثوم، ثم أضيفي الفلفل الرومي وعصير الطماطم والتوابل.
  3. ضعي شرائح الباذنجان في الصلصة واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
  4. قدّميها مع الخبز أو الأرز.

2. بابا غنوج

المكونات:

  • 1 باذنجان مشوي
  • 2 ملعقة كبيرة طحينة
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة عصير ليمون
  • ملح وزيت زيتون

الطريقة:

  1. اشوي الباذنجان على النار أو في الفرن حتى يصبح طريًا.
  2. قشّريه واهرسيه بالشوكة، ثم أضيفي الطحينة والثوم والليمون والملح.
  3. قلّبي جيدًا وضعيه في طبق التقديم، ثم زينيه بزيت الزيتون والبقدونس.

3. الباذنجان المحشي باللحم المفروم

المكونات:

  • 4 حبات باذنجان متوسطة
  • 250 غرام لحم مفروم
  • 1 بصلة مفرومة
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 1 كوب عصير طماطم
  • ملح وفلفل وبهارات

الطريقة:

  1. افرغي الباذنجان من الداخل بعد تقطيعه طولياً، ثم اقليه قليلاً.
  2. حمّري البصل والثوم وأضيفي اللحم والبهارات حتى ينضج.
  3. احشي الباذنجان بالخليط وضعيه في صينية مع عصير الطماطم.
  4. اخبزيه في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.
الباذنجان باذنجان المسقعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

سقوط امطار

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

النائب محمد عطية الفيومي

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 .. السبت القادم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من إسعاف مريض بطوباس

صورة أرشيفية

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث اليوم مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

أرشيفية

الصين: سنتحدى الرسوم الجمركية الأمريكية في إطار منظمة التجارة العالمية

بالصور

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
الباذنجان

روشتة هاني الناظر لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد