مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمتنوعة التي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات.
إليك بعض الوصفات الشهية بالباذنجان:
1. المسقعة المصرية
المكونات:
- 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح
- 1 بصلة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 فلفل رومي مقطع
- 2 كوب عصير طماطم
- ملح وفلفل وكمون
- زيت للقلي
الطريقة:
- اقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
- في قدر، حمّري البصل والثوم، ثم أضيفي الفلفل الرومي وعصير الطماطم والتوابل.
- ضعي شرائح الباذنجان في الصلصة واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- قدّميها مع الخبز أو الأرز.
2. بابا غنوج
المكونات:
- 1 باذنجان مشوي
- 2 ملعقة كبيرة طحينة
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة عصير ليمون
- ملح وزيت زيتون
الطريقة:
- اشوي الباذنجان على النار أو في الفرن حتى يصبح طريًا.
- قشّريه واهرسيه بالشوكة، ثم أضيفي الطحينة والثوم والليمون والملح.
- قلّبي جيدًا وضعيه في طبق التقديم، ثم زينيه بزيت الزيتون والبقدونس.
3. الباذنجان المحشي باللحم المفروم
المكونات:
- 4 حبات باذنجان متوسطة
- 250 غرام لحم مفروم
- 1 بصلة مفرومة
- 2 فص ثوم مهروس
- 1 كوب عصير طماطم
- ملح وفلفل وبهارات
الطريقة:
- افرغي الباذنجان من الداخل بعد تقطيعه طولياً، ثم اقليه قليلاً.
- حمّري البصل والثوم وأضيفي اللحم والبهارات حتى ينضج.
- احشي الباذنجان بالخليط وضعيه في صينية مع عصير الطماطم.
- اخبزيه في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.