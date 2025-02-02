هتنسف الدهون .. مشروبات خارقة لخفض نسبة الكوليسترول بالجسم

يعاني الكثير من الدهون وزيادة نسبة الكوليسترول بالجسم التي تحتاج إلي علاج سواء بالأدوية أو بالمشروبات الطبيعية التي تساعد في خفض الدهون والكوليسترول في الجسم، ومنها:

مشروبات خارقة لخفض نسبة الكوليسترول بالجسم

1. مشروب الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية الأيض وتساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL).

2. مشروب الزنجبيل والليمون

يساعد الزنجبيل على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل مستويات الدهون، بينما يعزز الليمون من إزالة السموم من الجسم. يمكن تحضيره عن طريق غلي شرائح الزنجبيل وإضافة عصير نصف ليمونة.

3. عصير البرتقال الطبيعي

يحتوي البرتقال على الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C، مما يساعد في تقليل الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

4. مشروب الحلبة

الحلبة غنية بالألياف التي تقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول، ويمكن شربها عن طريق نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في ماء دافئ وشربها على الريق.

5. ماء الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا-جلوكان، وهي ألياف تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. يمكن تحضير المشروب بنقع ملعقتين من الشوفان في كوب ماء طوال الليل وشربه صباحًا.

6. خل التفاح مع الماء

يساعد خل التفاح في خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول عند تناوله بانتظام (ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب ماء، مرة يوميًا).

نصائح إضافية لخفض نسبة الكوليسترول بالجسم

تقليل تناول الأطعمة الدسمة والمقلية.

زيادة استهلاك الألياف في النظام الغذائي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



إذا كنت تعاني من مشاكل صحية

فمن الأفضل استشارة طبيب قبل تناول أي من هذه المشروبات بانتظام.