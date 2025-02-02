عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال بقمة البريميرليج

يدخل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في مواجهة قوية عندما يواجه نظيره آرسنال مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويقود عمر مرموش النجم المصري تشكيل فريقه مانشستر سيتي في مواجهة آرسنال اليوم .

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.