سهلة ومفيدة.. طريقة عمل فتة الحمص

فتة الحمص من الأطباق الشهية والمشهورة في المطبخ العربي، وتُقدَّم عادةً على الإفطار أو العشاء، خاصة في بلاد الشام.
إليك طريقة تحضيرها:
المكونات:
- 2 كوب حمص مسلوق
- 2 رغيف خبز عربي مقطع ومحمص أو مقلي
- 1 كوب لبن زبادي
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة طحينة
- عصير نصف ليمونة
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة كمون
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1/4 كوب صنوبر محمص (للتزيين)
- رشة بابريكا (اختياري)
- رشة بقدونس مفروم (للتزيين)
طريقة التحضير:
تحضير الخبز:
- قطّع الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة، ثم حمّصه في الفرن أو اقليه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.
تحضير الحمص:
- سخّن الحمص المسلوق مع قليل من الماء والكمون حتى يصبح دافئًا.
تحضير الصلصة:
- في وعاء، اخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، عصير الليمون، الثوم المهروس، والملح جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم.
التجميع:
- ضع طبقة من الخبز المحمص في طبق التقديم.
- أضف فوقه الحمص المسلوق مع القليل من ماء السلق لترطيبه.
- اسكب خليط الزبادي والطحينة فوق الحمص، ووزّعه بالتساوي.
التزيين والتقديم:
- سخّن زيت الزيتون في مقلاة، ثم حمّص الصنوبر حتى يصبح ذهبي اللون.
- رش الصنوبر المحمص فوق الفتة، وأضف رشة بابريكا وبقدونس مفروم.
- قدّمها فورًا وهي دافئة واستمتع بالمذاق.