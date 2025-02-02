سهلة ومفيدة.. طريقة عمل فتة الحمص

فتة الحمص من الأطباق الشهية والمشهورة في المطبخ العربي، وتُقدَّم عادةً على الإفطار أو العشاء، خاصة في بلاد الشام.

إليك طريقة تحضيرها:

المكونات:

2 كوب حمص مسلوق

2 رغيف خبز عربي مقطع ومحمص أو مقلي

1 كوب لبن زبادي

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة طحينة

عصير نصف ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 كوب صنوبر محمص (للتزيين)

رشة بابريكا (اختياري)

رشة بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة التحضير:

تحضير الخبز:

قطّع الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة، ثم حمّصه في الفرن أو اقليه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

تحضير الحمص:

سخّن الحمص المسلوق مع قليل من الماء والكمون حتى يصبح دافئًا.

تحضير الصلصة:

في وعاء، اخلط اللبن الزبادي مع الطحينة، عصير الليمون، الثوم المهروس، والملح جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم.

التجميع:

ضع طبقة من الخبز المحمص في طبق التقديم.

أضف فوقه الحمص المسلوق مع القليل من ماء السلق لترطيبه.

اسكب خليط الزبادي والطحينة فوق الحمص، ووزّعه بالتساوي.

التزيين والتقديم: