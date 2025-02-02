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حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب

أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
مروج حسني
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فوجئ جمهور الفنانة أصالة نصري خلال الساعات الماضية بحذف أغنيتها الشهيرة “60 دقيقة حياة” من موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد تحقيقها أكثر من 200 مليون مشاهدة منذ طرحها عام 2015.


 

وكشفت مصادر أن سبب حذف الأغنية هو طلب المخرج طارق العريان، طليق أصالة، بحقوق النشر والطبع، باعتباره المنتج الرسمي للأغنية، ما أثار حالة من الجدل بين جمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من أصالة حول الواقعة، إلا أنها استمرت في طرح أعمالها الجديدة، حيث حققت أغنيتها “بعض الأحيان” مشاهدات عالية فور إصدارها، كما طرحت شركة روتانا مجموعة من الأغاني من ألبومها الجديد “ثم أنا”.


 

يُذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا عدة أعمال ناجحة، منها كليب “صندوق الذكريات” في يناير 2024، وأغنية “جنة الحب” في ديسمبر 2023، والتي تزامنت مع احتفالات الكريسماس.


 

ولا يزال الجمهور في انتظار معرفة مصير أغنية “60 دقيقة حياة”، وما إذا كانت ستعود للعرض مجددًا أم سيظل قرار حذفها نهائيًا.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

أصالة طارق العريان أغنية 60 دقيقة أغاني أصالة

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