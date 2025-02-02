أميرة البيلي: لا ألتفت للأراء الهدامة.. وأتقبل النقد دون تجريح

أكدت الشاعرة الشابة أميرة البيلي، أنه بدأت الشعر منذ أن كان عمري 14 عاما، مشيرة إلى أنه كان لدي عشق للكتابة، وكنت أستخدم الجمل في عمل القصائد، وعملت على تطوير نفسي في كتابتي للشعر

وقالت أميرة البيلي، خلال لقاء لها لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن أي شخص ناجح وله تجارب مميزة، يؤثر في شخصيتي، وأعتبره قدوة، نظرا لما قام به من مجهودات كبيرة من أجل النجاح.

وتابعت الشاعرة الشابة، أميرة البيلي، أنه كان لدي هدف أسعى لتحقيقه، وأعمل عليه، مؤكدة أنه لا ألتفت للأراء الهدامة، وأتقبل النقد لكن دون تجريح.