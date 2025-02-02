تخلصت من زوجها بمعاونة ابن شقيقتها بالشرقية وجنايات الزقازيق تؤجل المحاكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة،تأجيل محاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها لجلسة يوم الخميس القادم الموافق 6 فبراير الجاري للمرافعة لاتهامهما بقتل زوج المتهمة بدائرة مركز كفر صقر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام المتهمين "نها أ ال أ" 39 سنة ربة منزل، ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 سنة مقيمان دائرة مركز كفر صقر،بقتل المجني عليه "منير ف" زوج المتهمة ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزتهما مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ علي المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.