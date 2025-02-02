دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات مسلسل "قهوة المحطة" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق.

"قهوة المحطة" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف عن جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.





وتتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكانت انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبدالرحيم كمال على الانتهاء من جميع حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الإنتاج.