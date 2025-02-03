السطو على البيانات البنكية .. تحذير عاجل من فودافون بوسائل خداع جديدة للمستخدمين

تواصل شركة فودافون مصر جهودها في تعزيز أمان عملائها من خلال إطلاق حملة توعية جديدة تهدف إلى مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين من أي محاولات نصب أو سرقة بيانات.

تأتي هذه الحملة ضمن التزام الشركة المستمر بتوفير بيئة رقمية آمنة لعملائها.

تحذر الحملة العملاء من التعامل مع الروابط مجهولة المصدر التي قد تصلهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، حيث يستخدم المحتالون هذه الوسائل لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية أو البنكية. وتشدد فودافون على أن الشركة لا تطلب من عملائها مشاركة أي معلومات سرية عبر الإنترنت أو من خلال وسائل غير رسمية.

تهدف هذه المبادرات الدورية إلى رفع مستوى الوعي لدى العملاء بشأن أساليب الاحتيال الحديثة وكيفية تفاديها. وتحث الحملة العملاء على التحقق دائمًا من مصدر الرسائل قبل التفاعل معها، وعدم النقر على أي روابط مشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر قنوات خدمة العملاء.

تؤكد فودافون مصر من خلال هذه الحملة على التزامها بحماية خصوصية وأمان عملائها، ودورها في التصدي للتهديدات الرقمية التي قد يتعرضون لها.