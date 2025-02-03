أنوسة كوتة تشرح حادث الفيوم: أسود السيرك تتربى على الألفة مع البشر

علقت أنوسة كوتة، مدربة الأسود بالسيرك القومي، على حادث هجوم أسد الفيوم على أحد الحراس، مؤكدة أن الحارس صعد إلى أعلى القفص، لكن اختلال توازنه أدى إلى سقوطه داخله بالقرب من الأسد الذي هاجمه فور وقوعه.

وأضافت أنوسة كوتة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن أسود السيرك تختلف عن أسود الحدائق في علاقتها بالبشر، حيث يتم تربيتها وتدريبها منذ الصغر في بيئة مألوفة للبشر، مما يجعلها أكثر ألفة وتعاونًا مع الناس، بينما أسود الحدائق لا تنشأ في هذا السياق.

وأوضحت أن الحوادث المشابهة مع المدربين كانت حالات فردية، مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع في حديقة الفيوم كان مؤلمًا جدًا، مؤكدة أن الحارس المتوفى كان سببًا في وقوع الحادث نتيجة لخطأ فردي، وليس نتيجة أي تقصير في تأمين الأقفاص، التي كانت مؤمنة بشكل جيد.