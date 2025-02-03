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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبرزهم عمر رياض وأميرة أديب.. أبناء النجوم في ماراثون رمضان 2025

أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
تقى الجيزاوي

يشهد ماراثون رمضان٢٠٢٥ مشاركة العديد من أبناء النجوم فى أبرز الأعمال الدرامية ، حيث أعتاد الجمهور على وجودهم بشكل كبير نظرا للموهبة الكبيرة الذى وراثوها من عائلتهم الفنية.

وفى هذا التقرير نرصد لكم أبرز أبناء الفنانين المشاركين ف الماراثو الرمضان لعام ٢٠٢٥ ..  

ياسين السقا 

يشارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا فى الماراثون الرمضاني القادم ٢٠٢٥ بمسلسل “سيد الناس” ومن المتوقع ان ينال نجاحا كبيرا .

ومسلسل سيد الناس يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم عمرو سعد وإلهام شاهين وسلوي عثمان وخالد الصاوي وبشري وأحمد زاهر ومنة فضالي وإنجي وجدان وملك أحمد زاهر وأحمد فهيم ، قصة خالد صلاح وسيناريو وحوار محمد سامي وإخراج محمد سامي.

عمرو ياسين جونيور 

ويشهد ماراثون رمضان ٢٠٢٥ مشاركة عمرو ياسين جنيور نجل المؤلف عمرو ياسين فى مسلسل وتقابل حبيب وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

عمر رياض 

ويشارك الفنان الشاب عمر محمد رياض نجل الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين فى الجزء الثاني من مسلسل قلع حجر ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول منه فى الماراثون الرمضاني الماضي.

ومسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

مريم الجندي 

وتشارك الفنانة مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي فى الجزء الثاني من مسلسل العتاولة٢ بعد ان حققت نجاحا كبيرا فى جميع الأعمال التى قدمتها سابقا.

مسلسل" العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ،زينة، باسم سمرة، هدى الاتربي ومصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرا للجزء الثاني.

أميرة أديب

وتشارك أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل عايشة الدور،  وتعود دنيا سمير غانم بهذا المسلسل بعد غيابها عن دراما رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها “جت سليمة” في رمضان 2023، والذي كان مكونًا من 15 حلقة وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، بيومي فؤاد، وغيرهم، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

أميرة أديب عمر رياض مريم الجندى عمرو محمود باسين

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