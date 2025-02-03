أنا ولا صفصف.. هالة صدقي توجه رسالة قوية بعد محاولة اختراق حساباتها

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة نارية بعد محاولة اختراق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي،





وكتبت هالة صدقي عبر حسابها على "إنستجرام": "واحدة تافهة ورثت من أهلها شوية فلوس وعمالة توزعهم على الرشاوي وعلى تهكير صفحاتي كلها وعلى أغلب المواقع، تفتكروا واحدة زي شخصية صفية العطار تعمل واجب معاها إيه علشان أعرف أنا أقوى ولا صفصف ".





أحدث أعمال هالة صدقي



وتشارك هالة صدقي في موسم رمضان 2025 بمسلسل «إش إش» يدور في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ميعمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارقالنهري من تأليف وإخراج محمد سامي.