وكيل جروس يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

أكد محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، استمرار المدرب، على عكس ما يتردد بوجود نية لإقالته، مشددًا أن جروس باق حتى نهاية عقده الذي يستمر لنهاية الموسم مع احتمالية التمديد.

وأضاف حبشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يجتمع مع جروس، لمناقشة مستقبله مع الفريق، إلا أن الخسارة تبقى مؤلمة للجماهير وهو أمر طبيعي.

وأشار إلى أن ما يتردد عن وجود مشكلات بين جروس ولاعبي الزمالك، لا أساس له من الصحة، رغم أن عدم مشاركة بعض اللاعبين، يجعلهم غير سعداء، موضحًا أنه يُرتب أوراقه داخل الفريق.

واختتم تصريحاته، بعدم علمه عن وجود خلاف بين جروس وشيكابالا، بينما عدم مشاركة أي لاعب أساسيًا، تجعله غير راضيًا، وهو أمر طبيعي يحدث بكل الفرق، مضيفًا «الزمالك لا يزال يحتاج لتدعيمات، وهو ما يعمل عليه المدرب ومجلس الإدارة».