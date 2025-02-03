أمير هشام: صفقة ساليتش لم تكتمل بسبب قرار مارسيل كولر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب جناح يجيد اللعب بقدمه اليسرى، ليكون بديلا للجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي رحل لنادي قطر القطري في الميركاتو التشوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "الجناح الفلسطيني تامر بني عودة يعود لحسابات النادي الأهلي مجددًا، ولجنة التخطيط لديها إعجاب بقدراته، لكن مارسيل كولر ليس متحمسًا لضمه، وهناك اجتماع حاسم غدًا بشأن الصفقات الجديدة".

وأضاف: "الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم كارديف سيتي الحالي، والذي سبق وتم ترشيحه للنادي الأهلي، والمفاجأة أن الأهلي كان قد توصل لاتفاق معه للانضمام للفريق، واللاعب كان مرحب جدا بالانضمام للفريق، وهي مفاجأة بالنسبة لنا، لأن البعض قال أن اللاعب يرفض القدوم لقارة إفريقيا".

وواصل: "صفقة ساليتش لم تكتمل بسبب قرار مارسيل كولر، ورغبته في ضم مهاجم آخر، وعلى حد وصفه بأن بروفايل اللاعب يشبه وسام أبوعلي، ويحتاج لضم مواصفات آخرى، لذلك اتجه الأهلي للبحث عن مهاجم آخر".